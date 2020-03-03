В Атлантическом океане обнаружен огромный пресноводный участок

Водоносный горизонт является подземным слоем воды, размеры которого пока что остаются неизвестными. Предварительно учёные сказали, что находка является самой большой среди других водоносных горизонтов, которые также имеются, к примеру, в Австралии (Большой артезианский бассейн). Там зона пресной воды занимает 670 тыс. квадратных миль, самая глубокая часть составляет 500 метров.

Водоносные горизонты можно найти в разных уголках земного шара, только в США насчитывается больше десяти подобных явлений. Они могут быть источником пресной воды. Обнаруженный участок может тянуться на 220 миль: от берегов Нью-Джерси до Виноградника Марты, который находится в Массачусетсе. Зона содержит как минимум 670 куб. миль воды.