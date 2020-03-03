Коронавирус COVID-2019: известны результаты исследований нулевого пациента

Согласно новому исследованию, коронавирус «прибыл» не с морепродуктами. Он также не связан ни с какими животными. Всё дело в том, что первый заболевший, как выяснилось, не был на рынке Уханя, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Первый случай заболевания специалисты зафиксировали 31 декабря прошлого года. Пациентом стал пожилой мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера. Из-за своего положения он не в состоянии ходить по городу, поэтом на рынке морепродуктов не бывал, с животными не контактировал. Мужчина всё время был дома и при этом как-то сумел заболеть.Он жил в 5-6 автобусных остановках от рынка. Последующие несколько заболевших тоже не бывали на рынке Хуанань. При этом преимущественная часть людей, которая исчисляется десятками, всё-таки ходила за покупками на рынок и потом слегла с коронавирусом. Из этого следует, что вирус мог находиться не в морепродуктах, а в чем-то другом, с чем контактировали многие люди. Сейчас ученые во всю изучают вирус, чтобы выяснить его реальное происхождение и создать лекарство.