В Европе построят мегаплотины, чтобы спасти её от затопления

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В Европе построят мегаплотины, чтобы спасти её от затопления

Специалисты из Нидерландов и Германии представили проект, который подразумевает строительство огромных плотин. Сооружения должны будут сдержать воду, уровень которой постоянно поднимается из-за глобального потепления, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Реализация проекта может быть начата уже сегодня: все необходимые технологии имеются. Предполагается, что одна плотина соединит Шотландию с западной Норвегией, а вторая – Францию и Великобританию. В итоге Северное море станет подобно озеру.

Проект является последним шансом сохранения домов для десятков миллионов европейцев. Согласно расчетам, к концу этого века Мировой океан поднимется до такого уровня, что заставит около 700 млн человек переехать вглубь материка. Ожидается, что Мировой океан поднимется на десять метров.

В Европе построят мегаплотины, чтобы спасти её от затопления

Длина первой плотины составит 475 километров, а второй – 100. Огражденными окажутся 25 млн человек, дома которых находятся рядом с берегом. Стоимость строительства составит 250-500 млрд евро, то есть потребуется 0,1% ВВП от тех стран, которые будут защищены. Строительство затянется на два десятилетия.

Минус состоит в том, что живые организмы Северного моря вряд ли приспособятся к новым условиям обитания. Перенос питательных веществ для них прекратится, так как больше не будет приливов и отливов.