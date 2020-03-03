На Алтае почти человек остаются наблюдением медиков из-за коронавируса

В Алтайском крае продолжается медицинское наблюдение за 29 лицами, прибывшими из государств, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ирина Пащенко в ходе совещания в краевом правительстве по предупреждению распространения коронавируса на территории региона.

Как сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края, совещание проходило под руководством губернатора Виктора Томенко. Он подчеркнул, что вопрос о противодействии распространению нового вируса уже обсуждался, однако это не означает, что ситуация не требует постоянного контроля. «Поскольку ситуация развивается во времени и мы видим, как она складывается за пределами нашей страны, есть необходимость регулярно рассматривать ход карантинных, предупредительных мероприятий», — подчеркнул Томенко.

Ирина Пащенко, докладывая о текущей ситуации, сообщила, что сейчас в регионе под наблюдением медиков находятся 29 человек, прибывших из стран, в которых распространился коронавирус. 28 из них – граждане РФ, и только один – китаец. Известно, что семеро из них прибыли из Китая, один – из Италии. При этом всего с 26 января под медицинским наблюдением в Алтайском крае находилось 177 человек. Закончилось медицинское наблюдение у 148 человек, в том числе: граждане КНР — 32, граждане РФ — 116.

Не исключено, что под наблюдение могут попасть и новые лица – работа по выявлению людей, прибывших из «неблагополучных» стран ведется ежедневно при участии полиции, миграционной службой и пограничниками. Необходимые тест-системы для выявления заболевших, как уверяют чиновники, есть. Кроме того, был сформирован необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.

Отметим, что на этом фоне в России 2 марта был зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом. Как сообщает РБК со ссылкой оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, инфицированный молодой человек прилетел из Италии еще 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он обратился сам 27 февраля с симптомами ОРВИ, был госпитализирован и переведен в инфекционную больницу. Болезнь у молодого человека якобы протекает в легкой форме, все контактировавшие с ним также были госпитализированы – шесть родственников, пятеро знакомых и 13 пассажиров самолета, летевших вместе с ним.