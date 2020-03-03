Заворотнюк может переехать в Латвию

Об Анастасии Заворотнюк ее родственники предпочитают молчать. Артистка страдает от онкологии. Ее забрали из подмосковной клиники и увезли в неизвестном направлении. Есть мнение, что Заворотнюк получает лечение в Италии. Недавно в Риме была дочь «Прекрасной няни».Анастасия Заворотнюк: последние новостиЖурналисты предположили, что девушка просто развлекается, а она могла навещать маму в одной из местных клиник и молиться за ее здоровье в храмах. Тем более, что ясновидящая Кажетта заявила, что Заворотнюк покинет Москву и уедет в Европу. Есть мнение, что актрисе помогло лечение и она просто восстанавливает здоровье вдали от людских глаз. В России Заворотнюк все знают, а вот за границей она может спрятаться. Вероятно, политика конфиденциальности зарубежных клиник поможет актрисе продолжить быть незаметной и неуловимой.

Кажетта, кстати, утверждает, что у Заворотнюк действительно была болезнь, но не такая серьезная, как все говорили. Вероятно, она намекает, что актриса не умирала от глиобластомы. Пока вести полноценную жизнь у Заворотнюк не получится, но скоро будут положительные изменения. Экстрасенс утверждает, что актриса уже готовится к переезду. Для нового места жительства она выберет Европу, так как в России ей покоя не дадут. Журналисты сделали предположение, что Заворотнюк переедет в Латвию на ПМЖ. Здесь спокойно, и многие звезды отечественного шоу-бизнеса с некоторыми проблемами со здоровьем выбирают эту страну в качестве тихой гавани. Напомним, ранее появились сообщения о том, что актриса перестала посещать процедуры в реабилитационной клинике. Об этом заявила сотрудница учреждения. Пока родственники скрывают истинную информацию о состоянии больной раком Заворотнюк артистки, поклонникам ничего не остается, как довольствоваться слухами.