Названо количество выходных на 8 Марта в 2020 году

С наступлением марта постепенно расцветает природа, дни становятся теплее, и Солнце светит ярче. В первом весеннем месяце отмечается любимый всеми женщинами праздник — Международный женский день, 8 марта. Именно ему россияне в 2020 году обязаны длительными выходными. Согласно производственному календарю, в связи с праздником несколько дней подряд будут официальными нерабочими.В течение марта особо важных других праздников нет. Международный женский день — это априори выходной, на какой бы календарный день он не припал. В этом году это будет воскресенье, и россияне получат приятнейший бонус — несколько выходных дней подряд.

Сколько отдыхаем на 8 Марта в 2020 годуРоссиян ждут первые весенние длинные выходные и коротка неделя. Рассказываем, как россияне будут отдыхать в марте.Начавшаяся рабочая неделя завершится трёхдневными выходными. Международный женский день 8 Марта выпадает в этом году на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта, понедельник.Таким образом, выходные продлятся с субботы до понедельника включительно. В связи с этим вторая весенняя рабочая неделя будет короткой. Она начнётся со вторника, 10 марта. Это следует из утверждённого Правительством РФ календаря рабочих и праздничных дней.Добавим, что ранее в Роструде подсчитали, что в 2020 году будет восемь коротких рабочих недель из-за праздников. В этом году ожидается ещё 5 коротких недель — в мае, июне и ноябре.