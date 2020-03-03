В Европе построят мегаплотины, чтобы спасти её от затопления

Специалисты из Нидерландов и Германии представили проект, который подразумевает строительство огромных плотин. Сооружения должны будут сдержать воду, уровень которой постоянно поднимается из-за глобального потепления, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Реализация проекта может быть начата уже сегодня: все необходимые технологии имеются. Предполагается, что одна плотина соединит Шотландию с западной Норвегией, а вторая – Францию и Великобританию. В итоге Северное море станет подобно озеру.Проект является последним шансом сохранения домов для десятков миллионов европейцев. Согласно расчетам, к концу этого века Мировой океан поднимется до такого уровня, что заставит около 700 млн человек переехать вглубь материка. Ожидается, что Мировой океан поднимется на десять метров. Длина первой плотины составит 475 километров, а второй – 100. Огражденными окажутся 25 млн человек, дома которых находятся рядом с берегом. Стоимость строительства составит 250-500 млрд евро, то есть потребуется 0,1% ВВП от тех стран, которые будут защищены. Строительство затянется на два десятилетия.Минус состоит в том, что живые организмы Северного моря вряд ли приспособятся к новым условиям обитания. Перенос питательных веществ для них прекратится, так как больше не будет приливов и отливов.