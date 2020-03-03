В Атлантическом океане обнаружен огромный пресноводный участок

Депутат Госдумы припомнила Сергею Шнурова его любовь использовать матерные слова. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не скрывала, что против того, чтобы музыкант Сергей Шнуров занимался политикой. Но это вызвало удивление у лидера группы «Ленинград», и он поинтересовался у Поклонской, почему это прокурор может сидеть в Госдуме, а артист не может. И депутат ответила, что в таком случае придется брать специально человека на должность «запикиватель Шнура».«Представляю, как вы в своем моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И... только успевай запикивать матюки! Наверное, кто-то будет отвечать за эту „экстренную кнопочку“. Придётся вводить новую должность — „запикиватель Шнура“», — написала она на своей странице в Instagram.При этом Поклонская обратила внимание на то, что актер актеру рознь, приводя в пример президента Украины Владимира Зеленского, который избегает матерных слов в своих речах.И еще раз подчеркнула, о чем и говорила всегда, что как лидер группировки «Ленинград» Шнуров ей очень нравится, но вот когда «группировкой хотите взять парламент штурмом» считает необходимым как прокурор отреагировать на это. Наталья Поклонская уже обращала внимание на то, что каждый в...