Честное «талибанское». Трамп превратит капитуляцию США в свою победу

Может, Дональду Трампу за это даже премию мира, наконец, дадут. Если ее присуждением займутся те же люди, что подписали это «историческое» соглашение в Дохе. Вот для кого худой мир лучше доброй ссоры. Хотя для «Талибана», например, она действительно была доброй. Посевы опиумного мака расширились, влияние тоже – полстраны под ними. Единственное, что раздражало, это присутствие США. Но и с этим, похоже, справились.

Штаты 19 лет в Афганистане исповедовали лишь один принцип: хороший талиб – мертвый талиб. А теперь их президент называет талибов «хорошими бойцами», в чем, по его словам, убедился СССР. Вероятно, и за это тоже он прощает им то, что сейчас они унизили «самую сильную армию планеты Земля». Ведь американцы по этой «сделке» уходят из Афгана не потому, что так сказал Трамп. А потому, что им это любезно позволяет «Талибан». Отпускает с миром. Причем с условным миром. Что значит, с миром на своих условиях. Он получает все, что в нынешних обстоятельствах возможно.

В течение 135 дней США сокращают численность своих войск с 12 до 8,6 тысячи, а в следующие 14 месяцев выводят всех остальных. До 10 марта должны быть освобождены 5 тысяч пленных талибов. При этом со всех лидеров движения снимаются санкции, а их имена вычеркиваются из «черных списков». И все это лишь за обещание, что они больше так не будут. Честное «талибанское». И Вашингтон верит им на слово. Террористам, с которыми, как он сам учил, разговаривать – себя не уважать. Но, что делать, любовь к переизбранью зла – забьешь с талибом и «козла».

То есть, это у них «рыба». Кости на руках остаются, а ходы исчерпаны. Наступать-то Трампу некуда – впереди выборы. А он клялся покончить с этой войной. 135 дней, за которые он обязуется вывести первую часть своего контингента, это как раз к разгару президентской кампании. Когда уже пройдут июльские съезды партий и кандидаты сойдутся в финале. Каждый вернувшийся из Афганистана солдат станет солдатом предвыборной армии Трампа. Так он и превратит войну афганскую в войну гражданскую. По известной схеме: поражение в одной вывернет в свою пользу во второй.

Есть, правда, небольшая загвоздка. Глава Афганистана Ашраф Гани. Его забыли спросить. Хотя, например, выпускать талибов из тюрем в компетенции именно его силовиков. А он уже заявил, что освобождение террористов должно быть не условием межафганских переговоров, а их результатом. То есть Кабул за это хочет получить нечто большее, чем тысячу своих людей, плененных «Талибаном». «Слышишь, Гани, не гони», – возразят ему на это в Вашингтоне. И, скорее всего, он послушается. Как уже послушался, когда по команде из США перенес инаугурацию на 9 марта.

Белый дом подвесил его за янки – сделал его легитимность своей прихотью. Будет противиться – не признает его победу на весьма неоднозначных президентских выборах. И тогда вдобавок к талибам Гани получит еще и оппозиционный фронт. Оно ему надо? Впрочем, с него хватит и талибов. Без американцев он с ними не сдюжит, если даже с американцами не получилось.

Хотя не так перспективно соглашение, как его расписывает Трамп. Это, скорее, «донькина грамота». Каждой из сторон, чтобы выйти из него, достаточно усомниться в полномочиях тех, кто его подписал. От «Талибана» это всего лишь глава катарской группировки, от США – даже не Помпео, а спецпредставитель Трампа по Афганистану.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik