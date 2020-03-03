Турция не будет наносить удары по российским военным в Сирии

Новости Сирии 03.03.2020 сообщают об ухудшении ситуации по целому ряду направлений, что не может не вызывать чувство тревоги. Террористы и их сторонники из некоторых зарубежных государств вовсе и не думают прекращать борьбу.

Эрдоган не нашел проблем с Россией в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.

По его словам, в будущем Турция также не планирует это делать.

«Турция до сих пор не пыталась вести огонь в Сирии ни по российской стороне, ни по Ирану. И в будущем мы также не будем этого делать», — цитирует турецкого президента агентство Anadolou.

Эрдоган призвал Москву и Тегеран «извлечь для себя урок из опыта» тех, кто нападает на турецкую армию на территории Сирии. Он заявил, что долгом Турции является уничтожение людей, которые ставят под угрозу жизни турецких военных.

В Идлибе удалось отбить город Саракиб

На фоне негативных новостей, поступающих с юга Идлиба, имеется и одна позитивная.

Сирийская армия, при поддержке российской авиации, освободила город Саракиб, взяв под контроль транспортную развязку М4-М5, где сходятся трассы Алеппо — Дамаск и Алеппо — Средиземноморские порты.

Вчера днем, переброшенные под Саракиб с юга Идлиба штурмовые группы 25-й дивизии спецназначения (ранее «Tiger Forces») ворвались в восточную часть города. Операция была скоординирована с российскими военными, которые корректировали удары самолетов ВКС РФ по опорным пунктам джихадистов. В результате «Тигры» начали стремительно продвигаться к центру населенного пункта.

Протурецкие боевики массово применяют ПЗРК, надеясь сбить российские истребители, но последние работают с больших высот, недоступных для поражения зенитными ракетами переносных комплексов.

Минувшей ночью «Тигры» начали генеральный штурм Саракиба. Не ожидавшие этого боевики стали оставлять позиции и отступили в западные районы населенного пункта.

Сегодня утром в Дамаске официально объявили об освобождении города. Однако, западные кварталы утром все еще оставались под контролем джихадистов. Между тем в Саракибе появились сирийские журналисты, которые сняли репортаж о взятии населенного пункта.