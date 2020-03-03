В России массово «минируют» взлетевшие самолеты

Сразу два сообщения о минировании самолетов зафиксировано минувшим утром в России. Так пассажирский самолет Airbus A320 рейса Новосибирск-Москва резко изменил курс и приземлился в Перми, подав предварительно сигнала бедствия.

Спустя полчаса стало известно, что пассажирский Boeing 737−800 «Аэрофлота» Москва-Цюрих экстренно возвращается в «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Причина в настоящее время неизвестна.

Ранее самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании.