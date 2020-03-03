Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda

Минпромторг обнародовал обновленный перечень автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь. Как сообщает «Автоновости дня», в 2020 году в него попали машины массовых брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Теперь в списке более 1,3 тыс. моделей.

Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.

Примечательно, что в этом году повышенным транспортным налогом стали облагаться модели массовых брендов. Например, минивэн Chrysler Pacifica, две модели Subaru – универсал Outback и «заряженный» седан WRX STI, внедорожники Jeep – Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также топовые версии кроссоверов Honda Pilot и Mazda CX-9.

По действующему законодательству, на автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей начисляется транспортный налог с коэффициентом 1,5, при этом на машины возрастом 1-2 года этот коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей возрастом до 5 лет. Тройной налог начисляется на машины с ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10-20 лет.