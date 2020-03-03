Эксперт V1.ru назвал провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

«Убить» мотор современного автомобиля куда проще, чем кажется – достаточно не прогревать его перед поездками, экономить на топливе, перегревать или просто не менять масло. Эксперт портала «V1.ru» рассказал, какие ошибки водителей чаще всего провоцируют поломку двигателя.

Первая и самая распространенная – отказ от прогрева, когда беспечные автомобилисты начинают резко давить на газ и ускоряться практически сразу после запуска мотора. Это существенно повышает нагрузку на агрегат и ускоряет износ его деталей, пишет iReactor.

Вторая ошибка – несвоевременная замена масла. Регулярный «масляный сервис» (желательно с интервалом, вдвое меньшим, чем рекомендует производитель) жизненно необходим любому двигателю. В противном случае уже работающее масло потеряет все свои свойства, а рядом с ним начнут копиться продукты износа и прочие «нечистоты», убивающие мотор.

Экономить на топливе, как сообщают «Автоновости дня», тоже не стоит. Эксперты предупреждают, что слишком низкое октановое число (например, АИ-92 при рекомендуемом АИ-95) чревато детонацией – взрывным сгоранием, которое перегревает двигатель и разрушает его детали.

«Убить» мотор может и банальный перегрев, вызванный, например, неисправной помпой, треснутым или загрязненным радиатором, либо недостатком охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Именно поэтому при вскипании «антифриза» нужно немедленно остановиться и взять курс на ближайший сервис – только уже на эвакуаторе.

Еще одна ошибка, способная стать фатальной – езда на «крайних» режимах. Таких у любого мотора всего два: на максимальных оборотах (возрастает сила инерции деталей цилиндро-поршневой группы и ускоряется их износ) и на холостых. Вторые, как говорят эксперты, приводят к интенсификации отложений в двигателе, сокращая его ресурс.