В России Nissan сокращает производство машин

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге в течение ближайших нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену. Причиной стало падение спроса – в 2019 году продажи японской марки снизились сразу на 20%, пишет «Коммерсантъ».

Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.

Влияние на ситуацию фактора коронавируса, как сообщают «Автоновости дня», источники отрицают. По их версии, дело в сравнительно высоких ценах на машины и давлении на бизнес бренда в нашей стране из-за изменения правил компенсации утильсбора (речь о балльной системе).

Напомним, сейчас на петербургском заводе Nissan выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.