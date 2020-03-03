В школе Тюмени учеников второй год подряд вынуждают есть стоя

Курьезная ситуация сложилась в школе № 45.

В поселке Березняки (Тюмень) сложилась вопиющая ситуация – учащиеся городской школы № 45 уже второй год едят в столовой стоя.

Парадокс в том, что стулья в столовой есть — но все они просто стоят у стен, сидеть на них детям не позволяют.

О странной политике школьного руководства поведал разгневанный житель микрорайона Березняковский, где расположена школа. Он сообщил об этом в тюменском сообществе во «ВКонтакте», приложив фото.

«В школе 45 в Березняках дети кушают стоя уже второй год подряд! Стулья всегда в углу, на них не разрешают сидеть. Это нормально?» — спросил мужчина.

В школе не признают вину. «Наверное, чье-то баловство, это имело место разово на перемене в связи с корректировкой расписания», – сообщила директор школы №45 Ольга Филлипова.

Руководитель учебного заведения отметила, что столовая в школе мягко говоря невелика.

«Но, тем не менее, мы пытаемся в этих условиях организовать питание учащихся в рамках норм», — сказала она.

Школа №45 и раньше была замешана в скандалах. Так в 2017 году родители жаловались, что детям приходится заниматься в пять смен и даже учиться на улице — помещений катастрофически не хватает.

В комментариях выпускники школы «нулевых» годов утверждают, что и им доводилось есть стоя.

«Закончила эту школу пять лет назад, ничего не меняется», — заявила в соцсетях жительница Тюмени Валерия Живцова. Еще одна выпускница заступилась за школу: «В нашем корпусе просто не хватает места, если ученики сядут на стулья, то просто не поместятся все», — отмечает она.