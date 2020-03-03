Супруга актёра Георгия Мартиросяна рассказала о начале их отношений: Испытывал, как трактор»

Наталья Мамонова, супруга актёра Георгия Мартиросяна, в эфире передачи «Звезды сошлись» рассказала, как начинались их отношения. Они долгое время пытались ужиться друг с другом.

Наталья Мамонова младше своего супруга Георгий Мартиросяна на 30 лет. Будущие супруги вступили в законный брак в 2017 году. Супруга актёра рассказала, он испытывал её, словно трактор. Они долго старались наладить совместный быт, решение о свадьбе также приняли обоюдно, поскольку их тяготили прошлые отношения. Она также выполняет роль концертного директора своего мужа, а все вопросы решаются вместе. Наталья Мамонова отмечает, в любых ситуациях лидирующую позицию может занимать каждый из них. Всё зависит от обстоятельств.

Пара старается относиться друг к другу с уважением, а поскольку она воспитывалась на Кавказе, то для неё очень важны совместные решения. Супруга артиста также рассказала, что старается поддерживать прекрасные отношения с его дочерью от брака с актрисой Татьяной Васильевой — Елизаветой, которая может обратиться к ним с любым вопросом или просьбой, к примеру, посидеть с внуком Адамом.Ранее стало известно, что Татьяна Васильева воспользовалась услугами современной косметологии. Она решила сделать специальные инъекции, которые предназначены для обновления овала лица и разглаживания мелких морщин.

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