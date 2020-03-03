Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

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Выгода для российского бюджета от пенсионной реформы составила более 20 миллиардов рублей. К такому выводу пришло Национальное рейтинговое агентство (НРА), передает газета «Известия».

Согласно данным из аналитической записки по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов, за девять месяцев 2019 года количество получателей пенсии уменьшилось на 401,3 тысячи человек (1,1 процента). Аналитики подсчитали, что государственный бюджет при этом сэкономил 21,5 миллиардов рублей.

Пенсионная реформа в России стартовала в январе 2019 года. Так, к 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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