Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Share Tweet Share Share Email Comments

Рамиль Шамсутдинов (справа)Фото: BAZA

В Читинском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о дедовщине в части, где служил рядовой Шамсутдинов, передает корреспондент «Ленты.ру». Гособвинитель — полковник Сергей Коков — счел обвинение полностью доказанным и попросил приговорить рядового Мухатова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а так же к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

«Смягчающими обстоятельствами следует считать добровольное возмещение морального вреда и извинения потерпевшим. Также во внимание попросили принять и тот факт, что вину Мухатов признал и к уголовной ответственности привлекается впервые», —отметил гособвинитель.

Адвокат рядового Шамсутдинова поддержал мнение гособвинителя. При этом его защита отметила, что обвиняемый на заседаниях пытался ввести суд в заблуждение и отказался от части данных им на предварительном следствии показаний.

«Мы судим Мухатова за неуставные взаимоотношения, но за этими сухими словами лежит та боль и унижения, которые пришлось пережить потерпевшим, в том числе Шамсутдинову. К ответственности привлекается Мухатов, но на наш взгляд, вместе с ним должны нести ответственность все те, кто допустил это преступление в воинской части №54160, все те, кто по своей преступной халатности и бездействию допустили то, что постоянные неуставные взаимоотношения привели к еще большей трагедии», — заявил в прениях Равиль Тугушев, защитник Шамсутдинова.

Адвокаты Мухатова и сам обвиняемый попросили о снисхождении и о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы. Они напомнили, что срок службы обвиняемого закончился в декабре, но он до сих пор остается в воинской части, так как в отношении него была избрана мера пресечения в виде наблюдения командованием, и домой его не отпустили; а так же, что родители Муратова — пенсионеры, один из них инвалид, и ухаживать за ними некому.

Суд удалился в совещательную комнату. Вынесение приговора назначено на 3 марта на 16:00 по читинскому времени (10:00 мск).

Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Сам Шамсутдинов заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.