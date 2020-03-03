В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Угрозы для Прибалтийских стран со стороны России сейчас нет, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.

Он напомнил, что все прибалтийские страны: Литва, Латвия и Эстония – входят в НАТО и участвуют в военных учениях, которые «не угрожают российскому народу».

Литва, Латвия и Эстония вошли в состав НАТО в 2004 году вопреки позиции России, которая видела и продолжает видеть в расширении военно-политического альянса угрозу собственной безопасности. Расширение состоялось несмотря на то, что на тот момент Россию не обвиняли в какой-либо агрессии по отношению к соседним странам.

Впервые подобные обвинения начали звучать в 2008 году из-за военного конфликта в Южной Осетии, по итогам которого Россия признала эту республику, а также Абхазию независимыми государствами. США и их союзники заявили о российской оккупации части Грузии.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта в Донбассе Запад вновь обвинил российские власти в вооруженной агрессии. Более того, официальные лица США, стран восточной и центральной Европы и Прибалтийских стран не раз говорили о прямой угрозе со стороны России. Для «сдерживания российской агрессии» США начали реализовывать так называемую «Инициативу по обеспечению европейской безопасности». В рамках этой программы они начали перебрасывать к границам Европы дополнительные войска и технику из стран НАТО, а также создавать военную инфраструктуру.

В Москве изначально называли «российскую угрозу» мифической и прямо указывали, что подобные заявления в европейских странах делаются во внутриполитических целях, а со стороны США – для усиления своего военного присутствия у границ России.