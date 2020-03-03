Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н. п. Донецкий и Славяносербск из минометов калибра 120 мм, противотанковых и автоматических гранатометов, выпустив восемь мин и двадцать гранат.

В результате обстрела н. п. Донецкий повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам:

ул. Пугачева, 4 — разрушение хозяйственной постройки;

ул. Пугачева, 5 — повреждение фасада и остекления жилого дома;

ул. Пугачева, 6 — повреждена хозяйственная постройка и ограждение дома.

Также в результате обстрела повреждена линия электропередач по ул. Лесной, в связи с чем часть населенного пункта осталась без электроснабжения.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из 120 мм минометов н. п. Логвиново.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Шаповалова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских карателей для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

Вооруженные формирования Украины продолжают нести потери в результате подрыва на собственных минных заграждениях. По данным нашего источника в штабе оккупационных сил, за прошедшие сутки один боевик погиб, ещё шестеро получили ранения.

Во время подвоза имущества на позиции 46-й одшбр в районе н. п. Нижнетеплое, находясь на удалении 3.5 км от ЛБС, водитель грузового автомобиля марки «КрАЗ» совершил наезд на противотанковую мину.

В результате детонации водитель сержант Русский погиб, сержанты Станевой и Роменский получили осколочные ранения.

Прибывшие на место подрыва военнослужащие солдат Харьковский и солдат Матковский попытались эвакуировать раненных товарищей, но подорвались на противопехотных минах, установленных поблизости, и получили ранения.

С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.

Аналогичный случай произошёл 29 февраля в Донецкой области в зоне ответственности 28-й бригады в районе н. п. Марьинка, где в результате наезда на мину подорвался грузовой автомобиль марки «ЗиЛ», двое боевиков — лейтенант Ходоровский и сержант Сокуренко — получили ранения.

Одновременно с этим на позициях 59-й бригады в районе н. п. Луганское произошла детонация неизвестного взрывного устройства, в результате чего боевики Заиров и Козьма получили множественные осколочные ранения.

Прибывшими на место происшествия для проведения расследования сотрудниками военной службы правопорядка был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

В настоящее время дело передано СБУ. Боевики доставлены в военный госпиталь Часов Яра и взяты под стражу. Им инкриминируется участие в незаконным обороте оружия и боеприпасов.

Преступные действия вооруженных формирований Украины продолжают приносить боль и страдания мирным жителям нашей Республики. Помимо регулярных целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на взрывоопасных предметах.

Так, в районе н.п. Николаевка в результате подрыва минно-взрывного устройства, установленного украинскими националистическими формированиями, занимавшими позиции в данном районе летом 2014 года, получили осколочные ранения двое мирных жителей, 1970 г.р. и 1997 г.р.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу г. Луганска, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Командование Народной милиции обращается ко всем гражданам! Будьте бдительны и избегайте неизвестных маршрутов! При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним!

Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не пускайте никого к этому месту.