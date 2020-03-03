Ранние пташки. Михаил Мишустин ввел новое правило для министров

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Сразу после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра в правительстве РФ изменилось время проведения совещаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg.

Ранние пташки. Михаил Мишустин ввел новое правило для министров

Михаил Мишустин.

kremlin.ru

Все встречи проводятся в девять утра, «практически на рассвете по московским меркам», — сообщает источник. Со своими подчиненными Мишустин встречается также по субботам и воскресеньям.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что на посту главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин показал хорошие результаты. Среди его заслуг — оптимизация налогового режима, установка в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обещал уделить особое внимание десятке отстающих регионов. Он уже побывал в Курганской области и, возможно, посетит Алтайский край.

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