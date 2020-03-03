Politico: У Вашингтона нет единой позиции по передаче Patriot

Джеффри настаивает на том, чтобы Министерство обороны направило в Турцию батареи противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей отразить нападение правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, пишет издание со ссылкой на четырёх человек, знакомых с этим вопросом.

Но чиновники Пентагона обеспокоены глобальными последствиями шага, который они считают безрассудным, говорится в статье.

Издание напоминает, что по меньшей мере 36 турецких солдат были убиты в результате авиаударов сирийского правительства на северо-западе Сирии, ввергнув Турцию ещё глубже в войну.

После визита Джеффри в Анкару в начале февраля для обсуждения Идлиба, Турция официально запросила ракетные комплексы Patriot для размещения вблизи сирийской границы. Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен в тот же день, однако, дал понять, что администрация США не желает вмешиваться на фоне усиливающегося сирийского военного наступления в регионе.

Последние разногласия между Госдепартаментом США и Пентагоном — это иллюстрация того, как Вашингтон изо всех сил пытается решить долгосрочный, многосторонний конфликт в Сирии, отмечает Politico.

Решение президента США Дональда Трампа в октябре вывести американские войска из северной Сирии было встречено просьбами помощников не выводить их полностью, указывается в статье.

Старшие руководители Объединённого штаба и канцелярии министра обороны сопротивляются предложению Джеффри, заявили представители Госдепартамента и Министерства обороны, а также ещё два человека, знакомые с ходом обсуждения.

Решение Турции приобрести российские системы противоракетной обороны С-400 обострило её отношения с США, которые приостановили поставку Турции 100 истребителей F-35 и приостановили участие Турции в программе создания истребителей-невидимок, напоминает Politico.

Соединённые Штаты намерены оказать срочную помощь Турции в провинции Идлиб в виде обмена информацией и оборудованием, сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный чиновник Госдепартамента. Исключив «военные действия американских подразделений», сказал чиновник, «есть и другие способы, которыми мы можем их поддержать».