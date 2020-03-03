Волатильность биткойна стала вдвое выше

В течение последнего месяца волатильность биткоина выросла почти в два раза на фоне недавно начавшегося агрессивного ралли. Уже с первых дней апреля цена первой криптовалюты перевалила за отметку в $5000. В настоящий момент 1 BTC стоит чуть дороже $5300. Ожидается, что в ближайшем будущем цена может подняться до шести тысяч долларов за один токен.

Волатильность актива к началу апреля возросла более чем в два раза – с 1,3% до 3,3%. Сейчас этот показатель колеблется возле отметки 3,54%. На данный момент это максимальное значение 2019 года.

Толчком для перечисленных изменений стало резкое подорожание биткоина относительно доллара США – всего за час стоимость криптовалюты увеличилась на 22%.

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В 2018 году ситуация была диаметрально противоположной – монета обесценилась без малого на 80% из-за массового оттока инвесторов. Тогда волатильность снизилась вместе с ценой и достигла минимального значения за всю историю существования биткоина.

Стабильное снижение волатильности BTC наблюдалось в течение нескольких лет, но оно неизбежно сопровождалось обратными рывками. Эксперты прогнозируют, что в связи с очередным резким скачком от криптовалюты откажутся многие институциональные инвесторы, которые предпочитают работать с менее рискованными категориями активов.

Как показывает практика, для привлечения крупных вкладчиков необходима стабилизация диапазона ценовых колебаний. Поэтому снижение волатильности влияет на развитие криптовалютной индустрии хорошо, а повышение, напротив, препятствует ему.

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