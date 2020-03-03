Количество IEO превысило 50

Интернет-ресурс ICOBench, занимающийся исследованиями в криптовалютной сфере, опубликовал данные по первичным продажам токенов через биржи. Согласно результатам исследований, со времен первых попыток биржевых продаж в 2017 году количество IEO составило более 50 проектов. В это число входят завершенные, активные на сегодняшний день и только анонсированные кампании.

IEO сегодня становятся особенно популярны и постоянно увеличивают свою долю среди общего числа первичных продаж. Это один из ведущих трендов в криптовалютной сфере в секторе финансирования новых проектов. Интернет-портал ICOBench исследует данные с 16 криптовалютных площадок, которые планируют либо уже запустили продажи токенов через биржи.

Наибольшей популярностью для проведения IEO сегодня пользуются платформы Exmarkets (11 проектов) и Probit (10 проектов). Среди криптовалютных бирж, более известных и популоярных у трейдеров криптовалют, это Binance с шестью размещенными проектами. Также есть размещенные предложения на биржах Bittrex (2 проекта), Kucoin и Huobi (по одному проекту на каждой).

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По статистике портала ICOBench, завершенными числятся 37 IEO. В активных 11 проектов – там продолжается сбор средств, еще 4 проекта находятся на стадии подготовки к запуску. Интерес среди активных проектов представляет стартап CNNS, который собрал в 31 раз большую сумму, чем планировал изначально. Организаторы продаж планировали получить финансирование на дальнейшее развитие в сумме $3.6 млн, однако за короткое время смогли получить сумму $112 млн.

Ближайшая биржевая продажа на Binance состоится 24 апреля. Чтобы участвовать в IEO Matic Network, нужно успеть зарегистрироваться на него до 11:00 МСК 24 апреля.

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