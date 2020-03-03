ЕЦБ готов принять меры против влияния коронавируса на экономику

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Yuri Gripas/Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов принять необходимые направленные меры для противодействия влиянию распространения коронавируса нового типа на мировую экономику, заявила президент банка Кристин Лагард. Об этом сообщает Reuters.

Текущая ситуация с коронавирусом развивает быстро и несет определенных риски для мировой экономики и функционирования финансовых рынков, отметила Лагард. Она подчеркнула, что ЕЦБ внимательно следит за развитием ситуации и ее влиянием на экономику.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 89 710 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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