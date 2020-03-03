Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией рака

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с вновь вернувшейся болезнью. У актрисы диагностировали четвертую стадию рака, но она не отчаивается.

В 2015 году у одной из главных героинь молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210» уже было диагностировано онкологическое заболевание молочной железы, но тогда знаменитость смогла побороть болезнь. В 2016-м актриса перенесла мастектомию, а также химио- и радиотерапию, после чего рак отступил. Однако уже через год Шеннен Доэрти объявила, что болезнь вернулась.

Врачи обнаружили у Доэрти четвертую стадию рака, и теперь звезде «Зачарованных» приходится снова проходить через все этапы лечения опасного заболевания. При этом актриса не отчаивается и даже находит в себе силы помогать другим. Так, под ее влиянием многие из друзей и близких знаменитости пересмотрели свой образ жизни и начали тщательнее следить за здоровьем.Шеннен Доэрти признается, что порой ей нелегко регулярно «приободрять себя», но в этом звезде помогают многочисленные друзья, семья, коллеги и поклонники. Сама же актриса не отчаивается и следует всем рекомендациям врачей, а также старается держаться и верить в лучшее.