Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных трат

Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук показала скрин своего онлайн-банка. Выяснилось, что траты девушки превысили 2 миллиона рублей всего за один месяц. Такая большая сумма повергла в шок ее фолловеров.

Так, по словам Ирины, в ее гардеробе нет дорогих и брендовых вещей, а одежду она заказывает в основном с китайских сайтов. Пинчук уверена, что нет смысла тратить на вещи лишние деньги.

Бывшая участница телестройки подчеркивает, деньги с неба ей не сыпятся, а когда-то было время, что она маникюр не могла себе позволить сделать, а денег практически ни на что не хватало, поэтому приходилось ходить без него. Сейчас же звезда проекта «Дом-2» Ирина Пинчук не стесняется того, сколько тратит, и постоянно об это рассказывает своим поклонникам.