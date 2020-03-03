Совет Федерации проголосовал за изоляцию Рунета и остался без интернета

Во время голосования за ограничение доступа к глобальной сети для российских пользователей Совет Федераций остался без Интернета. Примерно в 9:30 здание ведомства было частично обесточено на 10 минут. Когда электроснабжение возобновили, начались перебои с Интернет-соединением.

Как рассказал сенатор Олег Морозов, в зале для голосования некорректно работали некоторые предметы техники: у одних членов заседания не включались микрофоны, у других – мониторы и т.д. Сам сервер загрузился с большим опозданием. Из-за этого начало голосования пришлось отложить, а его участники разошлись по домам позже, чем планировали.

Тем не менее, голосование состоялось. Большинство членов пленарного заседания проголосовали за введение суверенного интернета. Таким образом, 22 апреля законопроект был окончательно утверждён Советом Федераций.

Он предполагает изоляцию России от всемирной паутины и ужесточение контроля местного интернет-трафика. Официально инициаторами создания автономной сети стали члены Совфеда А. Клишас и Л. Боковая, депутат А. Луговой. В декабре 2018 года они подали законопроект на рассмотрение в Госдуму. На прошлой неделе депутаты утвердили его, а вчера состоялось контрольное заседание Совета Федераций.

По планам правительства, автономная система серверов должна быть полностью готова к 2021 году. С её помощью будет обеспечиваться внутренний автономный интернет, работающий на территории РФ.

Разрабатывать законопроект о создании «Суверенного интернета» начали в 2017 году по поручению В. В. Путина.

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