Ліквідація книгарні «Освіта»: аргументи голови Волиньради

На сайті Волиньради опублікували проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта».

На своїй сторінці у фейсбуці голова Волинської обласної ради Ірина Вахович пояснила інформацію про ліквідацію найстарішого книжкового магазину у Луцьку.

«Багато нарікань, критики, образ…

Але є об’єктивність. І так…

1) Підприємство «Освіта» є обласним комунальним;

2) майно підприємства в орендні, тобто воно не володіє власними площами;

3) підприємство з 2016 року є збитковим; збитки зростають щороку… (звітність додаю);

4) Підприємство не платить за оренду приміщення взагалі. А вартість оренди в цьому місяці буде щонайменше 52 000 грн. 174 м2 х 300 грн. Розрахувати збитки, якби підприємство сплачувало оренду, неважко;

5) місто неодноразово зверталось в обласну раду про вивільнення площ;

6) підприємству було запропоновано перейти на власні площі обласної ради по вул. Винниченка, зроблено ремонт на кошти бюджету, однак керівництво підприємства вирішило не переходити і подало кошторис на ліквідацію.

Такі реалії. На сайті облради проект рішення про закриття магазину розміщено за процедурою. Попереду — низка перемовин, засідання майнової комісії, купа непорозумінь і нових образ, і результат — голосування на сесії обласної ради, який поки невідомий. Ось такі реалії. Хотілося б, щоб громадська думка формувалась не емоціями, а об’єктивністю», — йдеться у дописі.