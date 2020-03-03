Алтайский бизнес-клан Ракшиных спустя года решил выбить Ашана долги аренду суде

Подконтрольное алтайскому бизнес-семейству Ракшиных ООО «Барнаульский аппаратурно-механический завод» (БАМЗ) подало иск к сети гипермаркетов «Ашан». Как следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда Алтайского края, ритейлер задолжал ООО почти 10 млн рублей за арендную плату еще за 2017 год. Примечательно, что долги за различные арендные платежи с «Ашана» в последнее время стали взыскивать все чаще в различных регионах страны, при том, что речь идет о задолженностях, сформировавшихся еще несколько лет назад.

БАМЗ подал иск о взыскании задолженности 19 февраля 2020 года, однако определение о принятии заявления к производству было опубликовано на сайте арбитража только сейчас. Из документа следует, что компания хочет взыскать с ООО «Ашан» около 9,9 млн рублей в качестве долга по оплате переменной ставки арендной платы (электроэнергия) за период до декабря 2017 года. Отметим, что к тому моменту ритейлер успел проработать на бывшей площадке БАМЗа в построенном на месте завода ТРЦ Galaxy около года – официальное открытие состоялось только 17 ноября 2016 года. Подробности иска пока не раскрываются. Вероятно, о них станет известно уже после первого заседания, которое пройдет 31 марта.

Стоит отметить, что на сайте арбитража можно найти еще несколько относительно свежих исков к «Ашану» о взыскании старых долгов по арендной плате. Так, в последних числах декабря 2019 года московское ООО «Малми» обратилось в суд и потребовало взыскать с ритейлера 347 тысяч рублей и разорвать с ним договор аренды. За какой период не заплатил ритейлер, пока не указано. 10 января 2020 года в суд обратился департамент городского имущества Москвы и потребовал взыскать с «Ашана» 39,2 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, не считая 3,7 млн рублей пени. Как следует из документов, этот долг сформировался в период с I квартала 2017 года по I квартал 2019 года. 31 января 2020 года все тот же московский департамент потребовал взыскать с сети долг по договору аренды в размере 6,8 тысяч рублей. Чиновники припомнили ритейлеру столь мизерный долг за конец 2016 года. При этом компании придется заплатить пеню, почти в четыре раза превышающую долг: 22,4 тысячи рублей.

Заметим, что эксперты и СМИ в последнее время заговорили о кризисе в сфере торговли, который особенно болезненно ударил именно по сетевым гипермаркетам. Как пишут «Новые известия», крупные торговые сети в стране стали закрывать свои точки в связи с падением доходов населения. Положение «Ашана» среди конкурентов, как считают авторы материала, наиболее незавидно. Уже в конце января было якобы известно о закрытии «гиперов» в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Ярославле и ряде других городах.

В этой связи нельзя не упомянуть, что слухи о возможном уходе «Ашана» из Барнаула стали распространяться еще летом 2019 года. В компании заявляли, что магазины в Барнауле продолжат работу в текущем режиме. Однако комментарий сети не опровергал возможного закрытия гипермаркетов в будущем. «В рамках перехода на новую бизнес-модель мы проводим комплексный анализ показателей всех магазинов. Мы используем осознанный подход, при котором оцениваем эффективность того или иного магазина. На данном этапе было принято решение перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы», — объяснили тогда в компании.