В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 52

РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, количество смертельных исходов возросло на 18, до 52, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся — на 18, до 52» — сказал он на традиционном вечернем брифинге.

По его словам, число зараженных коронавирусом возросло до 1835.

В воскресенье вечером Боррелли заявлял, что в Италии коронавирусом заражены 1577 человек: эти данные не включали выздоровевших и скончавшихся. Число жертв возросло на 5, до 34, выздоровевших – на 33, до 83 человек.