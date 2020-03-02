«Длинная история». Политолог об идее санкций против РФ из-за Идлиба

Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов – Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе.

«Дружеские призывы (к России) со стороны европейских министров иностранных дел совершенно бесполезны. Мы должны ясно дать понять: есть политическое и массивное экономическое давление на (президента РФ Владимира) Путина, на Россию, если он не прекратит эту войну (в Идлибе, – ред.) и не сядет за стол переговоров», – сказал Реттген.

«Если бы это была французско-германская инициатива (о санкциях, – ред.), совместно с другими, это было бы эффективно», – добавил он.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik поделился мнением о причинах возникновения этой инициативы.

«Как поведут себя власти Германии, и в целом ЕС, сказать трудно, хотя их обеспокоенность понятна – Эрдоган шантажирует Европу новым потоком беженцев, которых он готов выпустить из Турции в сторону Европы. Поэтому они и делают такие заявления. А нам от этих санкций ни тепло ни холодно, эти угрозы мы пропустим мимо ушей и будем реализовывать ту политику, которая нам нужна. Пусть в Европе сами думают о том, с кем они дружили, зачем вообще они поддерживали американскую операцию в Сирии. … Инициаторов санкций ждет длинная история: нужно, чтобы весь бундестаг за это голосовал, поддержали все в Германии, одобрили в ЕС. В этом я очень сильно сомневаюсь», – сказал Олег Матвейчев.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что только российские военнослужащие находятся в Сирии на законной основе – по просьбе легитимного руководства республики, военное присутствие других стран противоречит международному праву.

Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.

После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных.

После обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что больше не смогут сдерживать потоки беженцев и открыли границы с Евросоюзом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу накануне сообщил, что за субботу страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне покинули более 47 тысяч мигрантов, в воскресенье – более 76 тысяч.

* Запрещенная в России террористическая организация