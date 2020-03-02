«Аптечная блогерша» обвинила врачей в бездействии во время ЧП в бассейне с сухим льдом

Екатерина Диденко пришла на шоу Первого канала «Пусть говорят».

Популярная блогерша Екатерина Диденко, муж которой погиб в бассейне с сухим льдом, пришла на шоу Первого канала «Пусть говорят» и рассказала о подробностях трагедии.

По словам Диденко, врачи не спешили помогать тем, кто пострадал после купания в заваленной сухим льдом воде.

Екатерина рассказала, что когда ее мужа вытащили из бассейна, он был синего цвета. Женщина делала ему искусственное дыхание рот в рот и массаж сердца. Как говорит блогерша, мужчина после этого стал розоветь. Однако подоспевшие врачи вели себя расслабленно и не оказывали помощь, утверждает она.

«Приехали врачи, начали ходить, никуда не спеша. Я кричу «Помогите, помогите!». А они проходили и куда-то дальше шли. Потом кто-то из врачей сделал пару вдохов через тряпочку, потом куда-то ушел», – рассказала Диденко.

Она утверждает, что от ее усилий у мужа появился пульс. В итоге Валентин Диденко скончался. По словам блогерши, причиной смерти стал отек легких.

Напомним, что на вечеринку 29 февраля собралось 18 человек, отмечали 29-й день рождения Екатерины «Аптечный Ревизорро» Диденко. Муж Валентин сделал ей сюрприз и заказал 30 килограммов сухого льда, который и стал причиной трагедии. При этом продавцы льда предупреждали мужчину об опасности.

Не вняв предостережениям, Валентин вывалил сухой лед в бассейн, и в образовавшийся пар начали прыгать гости. От нехватки кислорода они начали тонуть, лица пловцов посинели. Достать живыми удалось не всех.

Екатерина Диденко во время нахождения мужа в реанимации и после его смерти продолжала записывать сторис, чем навлекла на себя массовый гнев – блогершу обвинили в том, что она готова принести в жертву что угодно ради хайпа.

Интересно, что в сторис из больницы Диденко сквозь слезы сообщила, что не может рассказывать подробности, так как подписала бумагу о неразглашении. При этом в шоу на Первом она свободно говорила на тему случившегося. В соцсетях распространилось мнение, что документ она подписала как раз с Первым каналом, за что получила 1,5 миллиона рублей. За это блогерша получила дополнительную порцию народного гнева. К слову комментарии в ее раскрученном аккаунте Instagram сейчас отключены, видимо из-за огромного вала негативных комментариев.

Особенно жестко Диденко раскритиковали в шоу Андрея Малахова, куда она не пошла, предпочтя выступить на Первом канале. На нее ополчились Бари Алибасов, трёхкратный победитель конкурса «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко, блогерша Татарка FM (Лилия Абрамова).

Ранее возмутило поведение блогерши и ее страсть к хайпу также знаменитую певицу Юлию Савичеву и модель Марию Погребняк.