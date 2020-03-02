Джиган показал подписчикам грудь кормящей супруги

Джиган снял Оксану Самойлову во время интимной процедуры.

18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова вновь стали родителями. У них родился долгожданный сын, которого назвали Давид. И уже на прошлой недели малышу сделали обрезание.

Сейчас супруги находятся в Майами, так же Самойловой сделали кесарево сечение, уже на второй день после операции она сама начала ходить, а вскоре ее выписали из больницы. Уже через неделю после бжжрхча родов у нее почти не было видно живота. Сейчас жена Джигана выглядит так, словно и не рожала.

Счастливый многодетный отец Джиган, в свою очередь показал видео будней своей семьи, на которых запечатлел кормление грудью. На записи видно, как Самойлова сидит на диване и нежно держит сына и кормит грудью.

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«Какая милашка», — говорит Джиган.

Многие фанаты пожелали здоровье и счастью Давиду, но нашли и те, кто акцентировал свое внимание на грудь модели.

"Даже не знаю, со стороны это было максимально мило , когда оксана кормила грудью ! Счастья и здоровья вашим деткам! Всем бы таких родителей )", — пишут подписчики.