Украина активизирует расследование дел чиновников Януковича

close

Портрет отстраненного от должности президента Украины Виктора Януковича на площади Независимости в…

Александр Максименко/РИА «Новости»

Расследование уголовных дел в отношении чиновников бывшего президента Украины Виктора Януковича активизируются, заявил генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. Об этом сообщает «Укринформ».

Офис генерального прокурора передал дела Национальному антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), отметил Рябошапка. Он подчеркнул, что активизация расследования позволит сделать невозможной отмену европейский санкций в отношении представителей власти времен Януковича.

Ранее продление ограничительных мер в отношении чиновников экс-президента было поставлено под угрозу из-за реформы генеральной прокуратуры, которая лишила ведомство функции следствия.

На данный момент проведены совещания по активизации расследования, заявил Рябошапка. По его словам, в дальнейшем европейской стороне будут предоставлены доказательства продолжения следствия, что сделает возможным продление санкций.

READ Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

— Порошенко заявил о «жестком антимайдане» из-за назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

— Бросивший 15 лет назад яйцо в Януковича стал большим чиновником на Украине

Источник