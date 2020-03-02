В Совфеде оценили желание депутата Рады «швырнуть» бомбу на Москву

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата Рады Никиты Потураева, который с сожалением сказал о невозможности Украины «швырнуть» атомную бомбу на Москву. Об этом он написал в Twitter.

Ранее депутат Рады заявил, что бомба бы была эффективным способом решения проблем между Россией и Украиной.

По мнению Пушкова, Украина не должна иметь в своем арсенале ядерное оружие. Он отметил, что украинскую сторону лишили этого оружия в 90-х и это было «очень мудрое» решение.

«Его [оружия] не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами»», — добавил Пушков.

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