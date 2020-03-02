Disney может завладеть биржами Bitstamp и Corbit

Крупнейший конгломерат в развлекательной сфере, компания The Walt Disney Company, собирается примкнуть к криптовалютному бизнесу. Издание Bitcoinist со ссылкой на Korea Herald опубликовало информацию о том, что Дисней собирается приобрести пару крупных мировых криптобирж: европейскую Bitstamp и южнокорейскую Korbit.

Сейчас «развлекательная» компания — главный претендент на приобретение южнокорейской Nexon, которая считается одним из лидеров в сфере производства игр. Речь в данном случае идет о том, чтобы выкупить долю 98.6% Nexon. Однако последняя представляет собой основной актив холдинга NXC, владеющего также криптовалютными биржами Bitstamp и Korbit.

Стоимостью сделки некоторые эксперты называют сумму в $13.2 млрд. Если Дисней оформит ее, то станет полноправным владельцем одной из крупнейших и старейших криптобирж с серьезной историей. Напомним, биржу Bitstamp компания NXC выкупилп за $350 млн около года назад. Кроме того, более 60% акций криптобиржи Korbit также находится в активах NXC.

Интерес компании Disney к блокчейн-отрасли заметен уже довольно давно. Три года назад Дисней показал миру блокчейн Dragonchain собственной разработки, который должен был сделать приложения более эффективными и безопасными. Напомним, что биржа Bitstamp прибавила себе популярности в этом месяце, когда прошла информация о том, что она получила разрешение от американского регулятора на работу в штате Нью-Йорк.

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