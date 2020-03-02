Погодная аномалия в США: в Канзасе образовалась гигантская полоса из снега

Странная полоса была подтверждена метеорологическими спутниками. Как выяснилось, аномалия представляет собой полосу снега, высота осадков составила более 30 см. Ширина полосы варьировалась в пределах 16-24 километров. Интересно, что по краям линии снега почти не было.

Снежная полоса тянулась с северо-запада на юго-восток. Она проходила через такие округа, как Рассел, Линкольн и Эллсворт в Канзасе. По словам метеорологов, проблемы в прогнозах зимних штормов имеются давно. Очередной шторм оказался локальным, к нему не был готов ни один синоптик Великих равнин.

Отмечается, что причиной возникновения стихии является конвергенция либо несильное столкновение нескольких воздушных масс на поверхности. Из-за нагромождения воздуха происходит его подъем, в результате и образуется полоса снега. Вне этой линии осадков практически нет.