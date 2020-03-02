Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

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Ammar Awad/Reuters

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.

По данным СМИ, «Ликуд» получает 37 мандатов, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» — 33 места, «Объединенный арабский список» — 14 мест, «Наш дом Израиль» — 6.

Тем не менее, получение относительного большинства не делает партию правящей, а ее лидера — премьером. Для этого нужно сформировать коалицию, в которую войдут как минимум 61 из 120 парламентариев.

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