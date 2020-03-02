Барнаулец плеснул жене кипящим супом лицо аморальное поведение после новогоднего застолья

В Барнауле будут судить мужчину, который в ходе ссоры с женой выплеснул ей в лицо тарелку кипящего супа. Перед этим супруга серьезно оскорбила его, а ее поведение вызвало вопросы даже у стражей порядка. О подробностях информирует прокуратура Алтайского края.

В ходе дознания установлено, что на утро после новогодних праздников женщина готовила куриный суп. На кухне она вместе с 37-летним мужем выпивала алкоголь, пока не дошло до ссоры. Жена оскорбила мужчину, чем вызвала его агрессивное поведение. Он взял тарелку, зачерпнул кипящий суп и плеснул им в обидчицу. Бульон попал ей на лицо, шею и плечо, из-за чего у женщины образовался ожог 1-2 степени 4 % площади общей поверхности тела. Эксперты установили, что потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

Мужчина дал признательные показания. При этом правоохранители в качестве смягчающего обстоятельства учли аморальное поведение его жены, которое и стало поводом для преступления. Дело по п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) передано в суд. Судя по статье, тарелка с горячим супом расценена как оружие.