Ученые обнаружили ДНК динозавров в древних окаменелостях

Ученые нашли в окаменелостях, возраст которых составляет примерно 75 миллионов лет, ДНК динозавров. Данная находка является доказательством того, что материалы органического происхождения могут сохраняться достаточно долгое время, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Команда специалистов рассказывает о том, что в окаменелостях были обнаружены ДНК, а также небольшое количество белков. Огромным удивлением для ученых стало наличие клеток хрящей ткани, которые смогли сохраниться в идеальном состоянии. Ученые из Академии наук Китая, а также Университета штата Северная Каролина нашли кусок черепа, который принадлежит представителю утконосых динозавров. Жили они в меловой период. Останки принадлежат настолько маленькой особи, что не только не смогла спастись от гибели, но даже покинуть свое гнездо. Эксперты провели ряд исследований и обнаружили в останках ДНК и другие органические материалы. Алила Бейлль говорит о том, что такой результат позволит больше узнать о древнем мире, а также раскрыть те молекулярные секреты, которые раньше были неизвестными науке. Часть ученых считают, что результаты исследований могут быть недостоверными или же неверно истолкованными. Но те специалисты, которые непосредственно проводили исследование, опровергают все сомнения критиков.