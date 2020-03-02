В Бразилии миллионы людей верят в то, что Земля плоская

Согласно недавнему опросу, около 7% жителей Бразилии уверены, что Земля является плоской. Примерно 11 млн людей осознанно отвергают факт того, что наша планета имеет форму шараЗастройщик Орландо Фергюсон, проживающий в Южной Дакоте, в 1893 году изобразил карту плоской планеты, которая вобрала в себя научные и библейские знания. Тогда мужчина считал, что наша планета – это голубая прямоугольная плита с различными углублениями, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Идеолог и экс-астролог Олаво де Карвалью заявил, что никогда не признает выводы ученых. В Бразилии множество людей скрытно ведут переписки и состоят в различных сектах, посвященных плоскости планеты. Все доказательства ученых расцениваются как заговор.В качестве доводов плоскости Земли группы лиц интересуются, почему при скорости вращения 1700 км/ч на экваторе все не взлетает и почему с самолета не видна кривая сферы. Сторонникам плоской планеты нет смысла что-либо доказывать, так как они знают устройство планеты лучше других.