Легенда о смертельном извержении супервулкана Тоба разрушена: ученые выяснили правду

Согласно истории, 74 тыс. лет назад случилось мощнейшее извержение вулкана Тоба, которое стало настоящей катастрофой для всего человечества. Новые исследования показали, что история является не более чем легендой, которая не имеет ничего общего с реальным прошлым, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Опровержение представила группа археологов с её руководителем профессором Крисом Кларксоном. Считалось, что сила извержения была настолько мощной, что на две части разорвался остров, находившийся на территории современной Индонезии. Атмосфера вмиг наполнилась клубнями дыма и пыли. Во время вулканической зимы выжили единицы. Проведенные исследования гласят, что рассказы могут иметь значительно преувеличенную информацию. Люди могли не так сильно пострадать, как считается.Крис Кларсон из Квинслендского университета вместе с индийскими, американскими, австралийскими и европейскими коллегами изучил останки древних поселений на территории Индии, где люди обитали 80 тыс. лет назад. Как выяснилось, жизнь после извержения Тоба продолжилась. Были найдены орудия из камня, которые использовали африканские сапиенсы.Орудия остались неизменными, все продолжили свою работу. Возможно, извержение вообще никак не повлияло на древних людей.