Делегация из Сицилии прибыла в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыли в Крым. Всего в составе делегации шесть человек. Двое – главы муниципальных образований, двое — менеджеры муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий. Все они представляют разные муниципальные образования», — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, визит продлится с 2 по 6 марта. В его рамках делегация посетит ряд населенных пунктов Крыма, а также встретится с главой администрации Симферополя и подпишет партнерское соглашение с властями Евпатории.