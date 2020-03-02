США отказались спекулировать уставом НАТО из-за действий Турции и САР

МОСКВА, 2 марта/ Радио Sputnik. США не будут спекулировать на тему применения пятой статьи устава НАТО из-за действий Турции в Сирии, сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Пятая статья устава НАТО говорит о том, что «вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону, – ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом»

«Я не буду спекулировать на тему 5 статьи в этот момент. Ясно, что Турция вовлечена в военные операции там. Мы будем действовать пошагово», – приводит РИА Новости слова Эспера.

Глава Пентагона добавил, что уже обсудил эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, в свою очередь, отметил, что у США нет данных относительно того, были ли задействованы российские военные в ударах по турецким позициям.

Ситуация в Идлибе обострилась из-за того, что 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По сведениям российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате инцидента погибли 36 турецких военных, свыше 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

* Запрещенная в России террористическая организация

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле оценили активность турецких беспилотников в Идлибе.