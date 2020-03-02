«Сплошной сексизм». Слова Зеленского вызвали шквал возмущения в Сети

МОСКВА, 2 марта/ Радио Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли, в неоднозначной форме дал слово женщине, что вызвало негативную реакцию у украинцев, сообщает ФАН.

По данным агентства, инцидент произошел еще 25 февраля. Глава украинского государства дал слово присутствующим, заявив: «Пусть женщина первая скажет, это правильно».

На это отреагировал мужчина, но Зеленский указал ему, что он «не женщина, а человек серьезный».

Неоднозначное высказывание вызвало бурю негодования со стороны пользователей Сети, которые выразили уверенность, что подобные реплики являются проявлением сексизма.

«Все, что говорит Зеленский – это сплошной сексизм. Что ни ляпнет, то на голову не лезет. Но нечего удивляться, потому что у этого человека такая ментальность. Достаточно посмотреть на его прошлую деятельность на телевидении», – пишет Kristina Yurchyshyn.

«Так и есть – сексизм, противопоставление женщины и серьезного человека», – выразила уверенность Anna Tarova.

Другие украинцы выразили уверенность, что в высказывании Зеленского нет проявлений сексизма, а информационный шум вокруг этой темы направлен на дискредитацию президента Украины.

«Не хватало еще у нас в стране разборок, где сексизм, а где нет. Наверняка еще и «демократический» грант под это дело выделили», – отмечает Iveta Lance.

«Людям с синдромом жертвы всегда кажется какая-то дискриминация. Печально, что общество не помогает людям, а наоборот подливает масла», – пишет Олег Соколик.

В середине июня прошлого года радио Sputnik сообщало, что бывший тогда главой МИД Украины Павел Климкин поразил японцев фейковой новостью о Зеленском.