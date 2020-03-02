5 тысяч рублей плюсом: депутат Ирина Гусева о новых выплатах учителям

Профильный комитет Госдумы 2 марта внес изменения в бюджет в соответствии с Посланием президента.

Как именно учителям начислят новые выплаты, рассказала первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Профильный комитет Госдумы 2 марта внес изменения в бюджет в соответствии с Посланием президента Владимира Путина, сообщила Гусева.

Депутат подчеркнула, что положенные за классное руководство 5 тысяч рублей будут начисляться педагогам плюсом, сверх того, что они получают сейчас.

Напомним, что Послание Федеральному собранию Владимира Путина в январе 2020 года включало в себя множество предложений важных социальных преобразований, в том числе выплаты за классное руководство, начисление материнского капитала за первого ребенка, бесплатное горячее питание для начальных классов.