5 тысяч рублей плюсом: депутат Ирина Гусева о новых выплатах учителям

Профильный комитет Госдумы 2 марта внес изменения в бюджет в соответствии с Посланием президента.
Как именно учителям начислят новые выплаты, рассказала первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.
Профильный комитет Госдумы 2 марта внес изменения в бюджет в соответствии с Посланием президента Владимира Путина, сообщила Гусева.
Депутат подчеркнула, что положенные за классное руководство 5 тысяч рублей будут начисляться педагогам плюсом, сверх того, что они получают сейчас.
Напомним, что Послание Федеральному собранию Владимира Путина в январе 2020 года включало в себя множество предложений важных социальных преобразований, в том числе выплаты за классное руководство, начисление материнского капитала за первого ребенка, бесплатное горячее питание для начальных классов.