Financial Times: Каковы ставки Турции в Идлибе?

«Мы в любом случае отодвинем (сирийский) режим назад к установленным нами границам и позволим людям вернуться в свои дома», — заявил в среду Эрдоган. Более дюжины турецких солдат были убиты в сирийской провинции Идлиб за последние несколько недель, когда верные президенту Башару аль-Асаду вооруженные силы активизировали свои усилия, направленные на восстановления контроля над этим удерживаемом повстанцами анклавом.

Эрдоган в ответ усилил свое военное присутствие и обещал нанести ответный удар. У турецкого президента мало хороших опций, если учитывать риск эскалации конфликта с Сирией и Россией на фоне политического императива, связанного с недопущением появления новой волны беженцев.

Чего же хочет Эрдоган в Сирии?

У Турции много целей в этой продолжающейся уже почти девять лет гражданской войне, и некоторые из них противоречат друг другу.

В 2011 году Эрдоган поддержал арабские восстания, распространившиеся по всему Ближнему Востоку, а также оказывал помощь сирийским повстанцам, стремившимся свергнуть Асада.

После нескольких лет вооруженной борьбы Эрдоган все еще хочет поддержать остатки сирийской оппозиции, но он также стремится ограничить автономию, предоставленную курдским группировкам в Сирии, под контролем которых находится большая часть северо-восточной Сирии, поскольку он считает такое положение угрозой для национальной безопасности Анкары.

Наиболее срочный приоритет Турции состоит в том, чтобы предотвратить пересечение беженцами турецко-сирийской границы. Наступление сирийского режима в провинции Идлиб привело к самому крупному перемещению населения с момента начала конфликта в 2011 году. По данным ООН, 948 тысяч жителей страны вынуждены были покинуть свои дома в течение почти трех месяцев.

Турция, граничащая с провинцией Идлиб, уже разместила на своей территории 3,6 миллиона сирийцев, а растущее недовольство жителей Турции заставило Эрдогана заявить о том, что его страна не способна принять дополнительное количество людей.

Каким образом ответила Турция на недавнее наступление?

В прошлом месяце Эрдоган направлял в адрес Москвы и Дамаска все более резкие предупреждения по поводу нарушений сочинского соглашения о прекращении огня в Идлибе, которое было заключено между Турцией и Россией в 2018 году.

В начале февраля восемь турецких солдат были убиты в результате действий вооруженных сил сирийского режима, и тогда президент Турции приказал нанести ответный удар, а также направил дополнительное количество военных в Идлиб, где Турция уже организовала 12 наблюдательных пунктов в рамках реализации сочинской сделки.

Эрдоган пригрозил начать более крупную операцию, если силы Асада на остановят свое наступление. Турция хочет, чтобы Сирия отказалась от завоеванных ей в последнее время территорий и отвела свои войска к границам, обозначенным в сочинском соглашении.

Россия отвергла это предложение и обвинила Анкару в невыполнении своего обещания относительно установления контроля над джихадистами, занимающими господствующее положение среди находящихся в Идлибе военизированных группировок.

Вместо этого Москва, по имеющимся данным, направила Анкере предложение, по которому 60% территории провинции Идлиб должны перейти под контроль сил Асада, тогда как турецкие военные будут вынуждены разместить своих солдат на небольшом участке, обозначенном двумя ключевыми автодорогами.

Турецкие официальные лица отвергли это предложение, которое, по их мнению, оставит 3 миллиона жителей Идлиба «на милость режима (Асада)».

Позволяет ли напряженность между Турцией и Россией включиться в игру Соединенным Штатам?

Некоторые американские официальные лица, с тревогой наблюдавшие за сближением Турции, члена НАТО, с Россией, почувствовали определенную возможность на фоне растущей напряженности в отношениях Турции и России.

Однако в среду Эрдоган в беседе с журналистами, возвращавшимися вместе с ним из Азербайджана, сказал о том, что обещанная поддержка со стороны Соединенных Штатов так и не материализовалась.

А турецкие официальные лица не продемонстрировали никакого желания отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а это главная причина раздора в отношениях Турции с Соединенными Штатами.

«Отношения Турции с Москвой носят деловой и дальновидный характер», — подчеркнул один европейский дипломат, который сомневается в том, что турецко-российским связям будет причинен долговременный ущерб. «Сирийский конфликт — это лишь один из элементов в этих отношениях, и не следует исходить из того, что он обязательно изменит более широкие расчеты».

А какова реакция внутри Турции?

Турецкие оппозиционные партии весьма критично оценивают политику Эрдогана в отношении Сирии. Они задают вопрос: зачем турецкие солдаты умирают в Сирии?

Однако они также активно выступают против того, чтобы Турция приняла дополнительное количество беженцев. Как и Россия, оппозиционные партии хотят, чтобы Анкара признала режим Асада.

В то же время, Эрдоган находится под давлением со стороны ультранационалиста Девлета Бахчели, своего де-факто партнера в составе правящей коалиции, который призывает турецкого президента занять жесткую позицию в отношении Москвы и Дамаска.

Подобные противоречащие друг другу требования связывают действия Эрдогана. «Вывести полностью солдат (из Идлиба), разрешить беженцам перейти на территорию Турции и позволить Асаду занять освободившуюся территорию — это не тот вариант, который может понравиться турецкому обществу, — подчеркнул Нигяр Гоксель (Nigar Goksel), директор расположенного в Турции исследовательского центра International Crisis Group. — Однако я не вижу большого смысла в том, чтобы пытаться отбросить назад силы сирийского режима и сделать это целой жизни турецких солдат. Хорошего решения там нет».

Так чего же теперь можно ожидать?

Обозначенный Эрдоганом конец февраля как предельный срок для отступления сирийских войск открывает перспективу более крупного турецкого наступления в течение ближайших нескольких дней. Однако Эрдоган также надеется провести на следующей неделе саммит с участием России и Ирана.

Сонер Кагаптай (Soner Cagaptay), директор программ по изучению Турции Вашингтонского института ближневосточной политики (Washington Institute for Near East Policy) считает, что Эрдоган в конечном счете будет вынужден сдать назад, если не будет активной поддержки со стороны Соединенных Штатов. «На мой взгляд, в результате Асад займет значительную часть этой территории, а Турция получит большое количество беженцев и версию Полосы Газа на севере Сирии», — сказал он.

Однако другие наблюдатели предупреждают о том, что Турция готова пойти на эскалацию, и это может иметь более серьезные последствия не только на всей территории Сирии, но и в Ливии, где Турция и Россия также поддерживают противоположные стороны в гражданской войне.

«Если не будет никаких договоренностей, то Турция, на мой взгляд, начнет действовать против (сирийского) режима, — отметил Галип Далай (Galip Dalay), приглашенный научный сотрудник исследовательского центра Brookings Doha Center. — И в таком случае можно будет только гадать, как будет раскручиваться спираль насилия».

Перевод ИноСМИ