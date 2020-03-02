Путин выбрал нового замглавы МЧС

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Российский президент Владимир Путин назначил заместителем министра по делам гражданской обороны и ЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Супруновского. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С конца 2019 года Супруновскоий был врио замминистра МЧС страны.
«Назначить генерал-лейтенанта… Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра», — говорится в указе.
Документ датирован 2 марта и вступает в силу со дня его подписания.
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