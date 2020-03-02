Toyota вложила в стартап по разработке автомобилей-беспилотников 400 миллионов долларов

Источник: pony.ai





Компания Pony.ai уже ведет испытания своих самоуправляемых автомобилей в Соединенных Штатах и Китае.

Стартап Pony.ai, занимающийся разработкой самоуправляемых автомобилей, привлек в последнем раунде финансирования 462 млн долл., из которых примерно 400 млн вложила компания Toyota Motor — крупнейший производитель автомобилей в Японии. С учетом этого стоимость Pony.ai превысила 3 млрд долл. Стартап поддерживают также инвестиционные фирмы Sequoia Capital China и Beijing Kunlun Tech Co.

Pony.ai был основан три года назад бывшим руководителем отдела разработки самоуправляемых автомобилей в китайской компании Baidu Джеймсом Пэном и его коллегой Лоу Тяньчэном. Они стремятся создать автомобили четвертого уровня автономности, способные в большинстве ситуаций самостоятельно справляться с управлением. Pony.ai уже ведет испытания автомобилей в США и Китае. Полученные средства будут направлены на создание службы роботизированных такси и дальнейшую разработку технологии.

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Pony.ai сотрудничает с Hyundai и GAC, но совместных проектов с Toyota у стартапа пока не было. Toyota отстает от конкурентов в выпуске автомобилей с системами самоуправления, но вкладывает значительные средства в компании, занимающиеся разработкой самоуправляемых автомобилей и услугами по перевозке пассажиров.

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